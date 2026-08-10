CS Wind: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CS Wind hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1413,09 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 920,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CS Wind in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 686,40 Milliarden KRW im Vergleich zu 620,81 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at