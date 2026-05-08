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08.05.2026 06:31:29
CS Wind stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
CS Wind äußerte sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
CS Wind hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1020,93 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2291,00 KRW je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat CS Wind mit einem Umsatz von insgesamt 711,13 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 857,37 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 17,06 Prozent verringert.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 1038,98 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 718,40 Milliarden KRW erwartet.
Redaktion finanzen.at
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