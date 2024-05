CS Wind veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CS Wind hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 928,85 KRW. Im Vorjahresquartal waren 185,39 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 110,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 736,70 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 350,47 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 677,92 KRW gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 638,65 Milliarden KRW ausgegangen.

Redaktion finanzen.at