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28.08.2026 06:31:29
CSAM Health Group AS Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CSAM Health Group AS Registered veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal -0,170 NOK je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Quartal hat CSAM Health Group AS Registered 126,7 Millionen NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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