CSAM Health Group AS Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CSAM Health Group AS Registered präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,25 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CSAM Health Group AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 NOK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 117,3 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,9 Millionen NOK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at