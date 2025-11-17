|
17.11.2025 06:31:29
CSAM Health Group AS Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CSAM Health Group AS Registered präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0,25 NOK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CSAM Health Group AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,490 NOK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 117,3 Millionen NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,9 Millionen NOK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!