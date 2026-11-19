CSAM Health Group AS Registered hat am 18.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,24 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CSAM Health Group AS Registered ein EPS von 0,250 NOK in den Büchern gestanden.

CSAM Health Group AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,5 Millionen NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,3 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at