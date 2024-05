CSAM Health Group AS Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CSAM Health Group AS Registered präsentierte am 14.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

CSAM Health Group AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,63 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,130 NOK je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,38 Prozent auf 105,2 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 101,8 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at