CSB Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CSB Bancorp hat sich am 20.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CSB Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 15,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at