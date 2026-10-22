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22.10.2026 06:31:29
CSB Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CSB Bancorp gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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