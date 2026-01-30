CSB Bancorp vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CSB Bancorp stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,71 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,870 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,07 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 64,32 Millionen USD – ein Plus von 9,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CSB Bancorp 58,70 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at