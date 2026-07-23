CSB Bancorp veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CSB Bancorp stellte am 21.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 17,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CSB Bancorp 15,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at