CSB Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CSB Bank hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 9,24 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,98 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CSB Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at