CSB Bank hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CSB Bank hat am 04.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,62 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CSB Bank ein EPS von 10,98 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat CSB Bank 15,07 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 11,60 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 7,70 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 36,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 34,23 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat CSB Bank in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,82 Milliarden INR im Vergleich zu 45,72 Milliarden INR im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 36,61 INR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 29,19 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at