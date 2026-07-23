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23.07.2026 06:31:29
CSB Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CSB Bank stellte am 22.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CSB Bank ein EPS von 6,84 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CSB Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,16 Milliarden INR im Vergleich zu 12,86 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Experten hatten einen Gewinn von 9,80 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 7,43 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
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