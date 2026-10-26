CSB Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CSB Bank äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 10,53 INR gegenüber 9,24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,57 Prozent auf 16,12 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at