CSB Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CSB Bank hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,80 INR gegenüber 8,74 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CSB Bank im vergangenen Quartal 14,31 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CSB Bank 11,39 Milliarden INR umsetzen können.

