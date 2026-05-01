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01.05.2026 06:31:29
CSC Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CSC Financial gab am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,53 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 HKD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,24 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CSC Financial einen Umsatz von 7,36 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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