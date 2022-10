CSC Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CSC Financial hat am 31.10.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2022 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,230 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat CSC Financial mit einem Umsatz von insgesamt 8,28 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at