CSC Financial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CSC Financial hat am 18.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,59 HKD gegenüber 0,370 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,68 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,27 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at