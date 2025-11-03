CSD Water Service: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CSD Water Service hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,040 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,51 Prozent auf 245,7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 191,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at