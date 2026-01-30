CSG-Aktie zwischen Hype und Realität: Erste Börsenwoche bewegt Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS

Vor einer Woche hat der tschechische Rüstungskonzern CSG seinen Börsengang vollzogen. So schlug sich der Rheinmetall-Konkurrent in seiner noch jungen Börsengeschichte.

• CSG-Aktie mit deutlichem Kursaufschlag zum IPO• Volatilität und sinkendes Handelsvolumen• Bleibt die Aktie weiter über Ausgabepreis?

Die Familie der viel beachteten börsennotierten Rüstungsaktien hat am vergangenen Freitag Zuwachs bekommen: Die tschechische Rüstungsholding Czechoslovak Group, kurz CSG feiert heute ihre einwöchige Börsenpräsenz.

So verlief die erste Handelswoche

25 Euro kostete eine Aktie am IPO-Tag, direkt der erste Handelstag brachte aber kräftige Kursgewinne für die Investoren mit, die beim Börsengang dabei waren: Letztlich schlossen die Titel an der Euronext in Amsterdam bei 32,85 Euro - und damit 31,4 Prozent über ihrem Ausgabepreis.

In den Folgetagen stabilisierte sich der Kurs der CSG-Aktie auf diesem Niveau, musste aber im Wochenverlauf auch Schwankungen hinnehmen. Besonders deutlich wurde dies am Donnerstag, als der Rüstungssektor auf breiter Front einen Abverkauf erfuhr und dies auch den Börsenneuling erfasste. Am Ende stand für CSG an der Börse ein Minus von 4,11 Prozent auf 31,39 Euro.

Auffällig dabei: Das Handelsvolumen nahm im Wochenverlauf ab - offenbar im Einklang mit der Euphorie auf Anlegerseite.

Etabliert sich die CSG-Aktie unter den Rüstungsriesen am Markt?

Trotz Volatilität bleibt das Sentiment aber positiv, denn immerhin notiert die Aktie weiterhin über ihren Ausgabepreis, und Experten sowie Marktteilnehmer sehen angesichts der positiven Stimmung, die Titeln der Branche weiter entgegenschlägt, Potenzial. Hinzu kommt: Die Expansionspläne und NATO-Aufträge stützen das operative Geschäft von CSG - und damit auch die Aktie. Risiken birgt jedoch der geopolitische Druck und Konkurrenz von Rheinmetall oder HENSOLDT. Hinzu kommen andere Rüstungskonzerne wie OHB, TKMS oder RENK - ob Anleger hier auf breiter Front investieren oder eine gezielte Aktienauswahl treffen, bei der einige Titel ins Hintertreffen geraten könnten, bleibt abzuwarten.

So reagieren die Rüstungstitel am Freitag

Die CSG-Aktie verliert an der Euronext Amsterdam zeitweise 1,50 Prozent auf 30,92 Euro, für Rheinmetall geht es via XETRA zeitweise 0,28 Prozent auf 1.790,50 Euro abwärts, HENSOLDT verlieren 0,30 Prozent auf 84,30 Euro. Daneben gewinnt die OHB-Aktie gegen den Trend 5,78 Prozent auf 293,00 Euro, während TKMS-Titel 2,90 Prozent auf 99,35 Euro zulegen und RENK 1,24 Prozent auf 54,22 Euro verlieren.

