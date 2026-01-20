CSG LtdShs Aktie
WKN DE: A0MNNS / ISIN: AU000000CSV7
|
20.01.2026 13:54:45
CSG profitiert von Konflikten: Tschechischer Rüstungskonzern steht vor größtem Börsengang der Branche
Das Geschäft mit dem Krieg boomt. Der Czechoslovak Group geht es gut, die Orderbücher seien gefüllt. Grund genug für den Konzern, jetzt an die Börse zu gehen. Noch in dieser Woche ist es so weit.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu CSG LtdShs
Analysen zu CSG LtdShs
