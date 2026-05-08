CSG Systems International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSG Systems International hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CSG Systems International ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 313,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 299,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at