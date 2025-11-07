CSG Systems International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CSG Systems International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 295,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 303,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at