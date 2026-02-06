CSG Systems International stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CSG Systems International hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CSG Systems International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 323,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 316,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,98 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,22 Milliarden USD gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at