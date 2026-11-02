CSI Solar A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

CSI Solar A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 42,63 Prozent zurück. Hier wurden 5,86 Milliarden CNY gegenüber 10,22 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,108 CNY sowie einen Umsatz von 5,86 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at