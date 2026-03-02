CSI Solar A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CSI Solar A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CSI Solar A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 25,04 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8,99 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 11,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,105 CNY je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 6,99 Milliarden CNY gerechnet.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,280 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,610 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 40,26 Milliarden CNY, gegenüber 46,13 Milliarden CNY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,73 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,401 CNY sowie einen Umsatz von 41,15 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at