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30.04.2026 06:31:29
CSI Solar A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
CSI Solar A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,010 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CSI Solar A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,13 Milliarden CNY im Vergleich zu 8,59 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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