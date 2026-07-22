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22.07.2026 06:31:29
CSM Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CSM Technologies veröffentlichte am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,10 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,26 Milliarden INR, während im Vorjahr 1,99 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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