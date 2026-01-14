|
CsMEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
CsMEN hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei -3,35 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,550 JPY je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CsMEN 1,33 Milliarden JPY umgesetzt.
