CsMEN: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CsMEN hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -3,35 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10,550 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,44 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CsMEN 1,33 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at