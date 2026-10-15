CsMEN gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CsMEN hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CsMEN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17,91 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -41,740 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 10,19 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at