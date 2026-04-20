CsMEN legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CsMEN äußerte sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 65,62 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -85,480 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat CsMEN 6,06 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 331,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 15,27 JPY beziffert, während im Vorjahr -131,160 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 96,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,11 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 10,02 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at