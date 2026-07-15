CsMEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CsMEN hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 10,78 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 316,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at