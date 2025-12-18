CSP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CSP hat am 16.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CSP ein Ergebnis je Aktie von -0,180 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 USD. Im Vorjahr waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat CSP im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 58,73 Millionen USD. Im Vorjahr waren 55,22 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at