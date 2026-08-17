CSP veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CSP hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,4 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at