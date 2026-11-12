Csquare: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Csquare hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Csquare hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,290 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Csquare hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 240,8 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 240,8 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.at