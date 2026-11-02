CSR A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CSR A stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CSR A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

CSR A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,00 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at