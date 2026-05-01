CSR A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CSR A lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,110 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,58 Prozent auf 53,82 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,67 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at