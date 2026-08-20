CSR A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CSR A hat am 19.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 77,86 Milliarden CNY gegenüber 71,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at