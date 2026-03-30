CSR A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CSR A hat am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat CSR A 89,20 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,87 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,460 CNY, nach 0,430 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,80 Prozent auf 272,11 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at