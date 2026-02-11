CSS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CSS hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35,86 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CSS ein EPS von 30,29 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,09 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at