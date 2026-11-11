CSS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CSS ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CSS die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 44,09 JPY. Im letzten Jahr hatte CSS einen Gewinn von 43,53 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 5,46 Milliarden JPY gegenüber 5,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 126,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 117,37 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 20,79 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 19,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at