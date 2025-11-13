CSS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CSS präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 43,66 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CSS 6,96 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat CSS 5,05 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 117,37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 85,90 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,60 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 19,50 Milliarden JPY, während im Vorjahr 17,63 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at