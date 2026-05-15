CSS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CSS hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

CSS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 42,28 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,19 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 5,29 Milliarden JPY gegenüber 4,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at