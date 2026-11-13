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13.11.2026 06:31:28
CSS Technergy gewährte Anlegern Blick in die Bücher
CSS Technergy äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde mit 0,03 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,7 Millionen INR – eine Minderung von 76,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 63,4 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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