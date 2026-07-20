CSS Technergy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CSS Technergy äußerte sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 INR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 48,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at