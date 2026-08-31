|
31.08.2026 06:31:29
CSSC Steel Structure Engineering legte Quartalsergebnis vor
CSSC Steel Structure Engineering hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 CNY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 2,67 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,88 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!