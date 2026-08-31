CSSC Steel Structure Engineering legte Quartalsergebnis vor

CSSC Steel Structure Engineering hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,22 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 2,67 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,88 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at