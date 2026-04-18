|
18.04.2026 08:07:38
CSU-Chef Söder fordert schnelleres Tempo bei Reformen
AUGSBURG (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat die Bundesregierung zu einem deutlich schnelleren Tempo bei den Reformen aufgefordert. "Angesichts unserer akuten Herausforderungen müssen wir deutlich schneller werden", sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag).
Bayern Ministerpräsident drängt dabei auch auf Lockerungen beim Kündigungsschutz. "Der Kündigungsschutz gehört reformiert, und auch beim Arbeitslosengeld sollten stärkere Anreize geschaffen werden, schneller wieder Arbeit anzunehmen", sagte Söder. "Oberste Priorität ist unsere wirtschaftliche Leistungsfähigkeit."
"Wir müssen etwas länger arbeiten, das Gesundheitssystem effizienter machen und vor allem die Bürokratie massiv abbauen. Datenschutz, Dokumentationspflichten und NGO-Klagen belasten die Wirtschaft", sagte Söder. "Wir brauchen weniger Vorschriften und stattdessen bessere Kontrollen."/cab/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.