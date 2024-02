CSU im Bundestag lehnt Bodentruppen in der Ukraine ab

BERLIN (dpa-AFX) - Die CSU im Bundestag lehnt die Entsendung von Nato-Truppen in die Ukraine zur Unterstützung des Abwehrkampfes gegen Russland strikt ab. "Deutschland und Europa müssen die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine unterstützen durch einen verlässlichen Zufluss an militärischem Gerät und Munition", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Entsendung von Bodentruppen ist keine Option."

Der CSU-Politiker wies damit Überlegungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zurück, der zuvor die Entsendung von Soldaten in die Ukraine nicht ausgeschlossen hatte. Dies lehnte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entschieden ab.

"Wir wollen die Ukraine militärisch in die Lage versetzen, ihr Land zu verteidigen und Putins Truppen zurückzudrängen", sagte Dobrindt. "Das geht mit verlässlicher Lieferung von Waffen und Munition, aber nicht mit einer Beteiligung von Bodentruppen."