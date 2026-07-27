27.07.2026 14:15:38

CSU-Pläne: Drohnenflotte und Labors im All

BAD STAFFELSTEIN (dpa-AFX) - Mit einer Verknüpfung von Landesverteidigung und technologischem Fortschritt will die CSU-Landesgruppe im Bundestag Deutschland wieder aus der Krise holen. "Wenn es nicht gelingt, technologisch die Nummer 1 zu bleiben und eines der stärksten Länder der Welt, dann haben wir kaum eine Chance, ökonomisch so stark zu bleiben, wie es einmal war", sagte CSU-Parteichef Markus Söder zum Auftakt der Sommerklausur der CSU-Landesgruppe im fränkischen Kloster Banz bei Bad Staffelstein. Zu der zweitägigen Veranstaltungen werden unter anderem der Astronaut Alexander Gerst, die Unternehmerin Bonita Grupp und Ungarns Außenministerin Anita Orban als Gäste erwartet.

Drohnenflotte ausbauen

Die Bundeswehr soll ihre Drohnenflotte deutlich ausbauen und mehr als 100.000 Drohnen aller Größenordnungen vorhalten, heißt es in einem Abschlusspapier, das die 44 CSU-Bundestagsabgeordneten am Dienstag verabschieden wollen und das der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Zur Weitergabe von Know-how soll die Ukraine demnach im Rahmen eines Verteidigungsabkommens verpflichtet werden. Die Ukraine hatte nach dem Angriff durch Russland erhebliche Fähigkeiten bei der Verteidigung mit Hilfe von Drohnen aufgebaut.

1.000 Satelliten

Die Verteidigung soll aber nicht nur in der Luft, sondern auch im All stattfinden. "Sicherheitspolitik findet immer mehr auch im Orbit statt", heißt es in einem Entwurf eines Abschlusspapiers, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Mit der Bundeswehr wollen wir eine Weltall-Flotte mit mehr als 1.000 Satelliten für sichere Kommunikation für vernetzte Informationen, Aufklärung und ein hochpräzises Lagebild durch den Einsatz etwa durch Radarsatelliten und Spezialkameras bauen." So könne Deutschland maßgeblich die kollektive Verteidigung im NATO- und EU-Verbund stärken und Pionierarbeit bei der Absicherung des Weltraums leisten.

Überhaupt will die CSU die Aktivitäten im Weltraum ausbauen, etwa auch für Labore zur Herstellung von Medikamenten. Wegen der Bedingungen der Schwerelosigkeit könnten dort Arzneimittel etwa zur Behandlung von Krebserkrankungen besser und wirksamer hergestellt werden. Der Zugang müsse gesichert werden.

Mehr eigene Trägerraketen

"Deutschland und Europa dürfen dabei nicht in Abhängigkeiten geraten. Trägerraketen und Startplätze sind heute das Nadelöhr europäischer Souveränität", heißt es in dem Papier weiter. Bisher werden etwa Satelliten fast ausschließlich von dem US-Unternehmen SpaceX ins All gebracht. Auch beim Thema Künstliche Intelligenz und bei der Herstellung von Mikrochips soll Deutschland unabhängiger von den USA und anderen internationalen Lieferanten werden.

Damit das klappt, wollen die 44 Bundestagsabgeordneten die Start-Up-Szene stützen, mehr Wagniskapital für neue Unternehmer bereitstellen und die Nachfolge von Inhabern im Mittelstand erleichtern.

Um die Roboter-Industrie zu befördern, sollen weitere sogenannte Roboter-Gyms entstehen, in denen Roboter menschliche Fähigkeiten erlernen. Bis 2030 könnten über eine Million neue Roboter in Betrieb genommen werden - auch um Lücken zu schließen, die durch den Mangel an Fachkräften in einzelnen Berufen entstehen - von der Industrie bis zur Pflege./dm/ctt/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwach -- DAX deutlich höher -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen